Genius Loci Weimar sucht Ideen für Performances

Bereits zum 10. Genius Loci Festival in Weimar erfreuten sich viele Besucher an den Fassaden-Projektionen.

Weimar. Kreative Ideen und Konzepte für Installationen zum Festival Genius Loci in Weimar werden noch gesucht.

Das Team des Genius Loci Festivals in Weimar sucht noch bis zum 10. August nach Ideen und Konzepten zur Realisierung von Installationen und Performances. Diese sollen zum Festival von Freitag, 15. September bis Sonntag, 17. September entweder am Unesco-Platz zwischen Weimarhalle und Schwanseestraße oder am Gauforum realisiert werden. Zentrale Spielstätte des Festivals ist in diesem Jahr das Bauhaus-Museum. Entlang der verschiedenen Orte, an denen dann die Installationen oder Performances geplant sind, soll ein Rundgang für die Festivalbesucher entstehen. Diese können die Stationen zwischen 20 Uhr und Mitternacht besuchen. Die einzelnen Abschnitte verbinden die so genannten Artpoints der Festivalroute und bilden dadurch ein dramaturgisches und künstlerisch konsistentes Erlebnis für jeden Betrachter.

Die Bedingungen für die Einreichung eines Konzeptes sind: Das Projekt muss wetterfest sein, das gesamte Wochenende über dauern und zu den genannten Zeiten eingesetzt werden. Des Weiteren muss die Wegeleitung auch bei einem starkem Publikumsandrang funktionieren. Ein Budget für die Realisierung ist vorhanden und die Unterkunft für den Zeitraum des Festivals werde bezahlt, heißt es.

Einsendungen eines Konzeptes inklusive Budgetvorstellungen bis zum 10. August per Mail an: info@genius-loci-weimar.org. Weitere Informationen im Internet unter der Webseite www.genius-loci-weimar.org/de/start.html