Genusspreis wird in Mellingen vergeben

Mit einem üppigen Warenkorb von Fleisch und Fisch über Obst und Spirituosen bis hin zu Gewürzen, Käse und Honig präsentieren sich auch am vierten Adventswochenende noch einmal 24 Thüringer Direktvermarkter bei ihrem Weihnachtsmarkt in der Agrargenossenschaft Mellingen. Am Samstag, 21. Dezember, soll hier um 11 Uhr das überzeugendste Produkt mit dem Genusspreis des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft ausgezeichnet werden.

Die Marktbesucher konnten bereits am vergangenen Wochenende darüber abstimmen, welches Erzeugnis ihnen am besten geschmeckt hat. Neben der Preisverleihung besteht am Samstag und Sonntag (21./22. Dezember) jeweils von 9 bis 16 Uhr nochmals die Gelegenheit, den Markt an der Köttendorfer Straße zu besuchen und dort zu schauen zu probieren und zu kaufen.

In eigener festlicher Sache rührt die Vereinigung landwirtschaftlicher Direktvermarkter Thüringens überdies schon jetzt die Werbetrommel. Ihrem ersten Weihnachtsmarkt nach dem Umzug aus Tonndorf lässt sie im kommenden Jahr auch eine weitere Auflage bei der Agrargenossenschaft in Mellingen folgen. Mit dem 12., 13., 19. und 20. Dezember 2020 stehen die Termine hierfür bereits fest. red