Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschätzt als unermüdlicher Fürsprecher Stéphane Hessels

Mit Bestürzung nahm auch die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, die Nachricht vom plötzlichen Tod Wolfgang Knappes auf. Ihren Kondolenzbrief an Sonja Knappe verlas der scheidende Kulturattaché in Thüringen, Marc Sagnol, bei der Trauerfeier am Freitag auf dem Weimarer Hauptfriedhof. Sein Tod sei nicht nur für Weimar, sondern auch für die französischen Kreise in Deutschland ein großer Verlust. „Wolfgang Knappe war uns in der französischen Botschaft sehr gut bekannt, meine Mitarbeiter und ich haben ihn einige Male getroffen“, erinnert Anne-Marie Descôtes. Auch ihr Amtsvorgänger kannte und schätzte ihn sehr. „Herr Knappe übermittelte uns regelmäßig Informationen über die Maria Pawlowna-Gesellschaft und vor allem über Stéphane Hessel, für den und für dessen Gedanken er ein unermüdlicher Fürsprecher in Weimar und in Deutschland war.“ Sie könne sich sehr gut an die Begegnung im Restaurant „La Tarte“ in Weimar erinnern, an die Gespräche, die sie dort wie auch im Rahmen ihrer Vorlesung im Landtag in Erfurt geführt haben. Sehr bewegend sei die Ausstellung, die Wolfgang Knappe über Stéphane Hessel organisiert hat. Von besonderer Bedeutung seien nach den Worten der Botschafterin auch die von Wolfgang Knappe im Rahmen des Salon Stéphane Hessel“ organisierten Gespräche.