Geschichten aus der Geschichte

In ihrem 23. Jahr wollen Weimars „Lesarten“ nicht jenen Ereignissen vorgreifen, die sich dem 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und des Kriegsendes widmen. Dennoch kommt das Literaturfestival natürlich nicht umhin, dem so existenziellen Jubiläum entgegen zu schauen. In sehr persönlichen Geschichten blicken die „Lesarten“ vom 12. März bis zum 2. April zurück auf Geschichte – auf verschiedene Zeitspannen menschlichen Zusammenlebens und auf der Suche danach, was Vergangenes heute lehren kann.

„Alles Geschichte(n)?“ bietet 19 Lesungen im Mon Ami, in der Stadtbücherei, bei Thalia, Eckermann, im Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek sowie im Audimax und im Limona-Gebäude der Bauhaus-Uni, darüber hinaus Filmvorführungen im kommunalen Kino. Prominent eröffnet wird das Festival am 12. März, wenn Jutta Ditfurth im Mon Ami aus ihrem Buch „Haltung und Widerstand“ liest. Darin legt die Mitbegründerin der Grünen die Rückbesinnung auf bürgerliche Werte nahe, um der neuen Rechten den Nährboden zu entziehen.

Namhafte Schriftsteller versammeln die „Lesarten“ auch an den folgenden Abenden: Alexander Osang etwa, der als Journalist die „Berliner Zeitung“ und den „Spiegel“ prägte und seit 20 Jahren als Roman-Autor Erfolge feiert. Am 1. April bringt er „Die Leben der Elena Silber“ mit in die Eckermann-Buchhandlung.

Einer seiner nicht weniger bekannten Kollegen – wenngleich in einem anderen Genre – schlägt am 23. März im Mon Ami auf. Axel Hacke, zwei Jahrzehnte lang Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, liest hier aus seinem Buch „Wozu wir da sind“, in dem er einmal mehr auf humorvolle, mitunter skurrile und in jedem Fall liebevolle Art Lebensweisheiten preisgibt.

Sehr persönliche Einblicke in die Geschichte von Autoren gewährt die Bauhaus-Uni. Für den 13. März hat sie ins Mon Ami eingeladen. Hier geht Architekt Christian Meyer-Landrut in seinem Buch „deserta“ der Spur nach, die die Kriegserinnerungen seines Vaters beschreiben. Mit „Metropol“ offenbart auch der im Ural geborene Eugen Ruge am 21. März im Audimax ein Stück Familienbiografie. Für „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ hatte er den Deutschen Buchpreis erhalten.

Das Leben und Überleben im Zweiten Weltkrieg thematisieren 75 Jahre nach dessen Ende mehrere Veranstaltungen der „Lesarten“. Adrian Mills liest am 26. März bei Eckermann aus seiner Übersetzung des Buches „Ich pflanze einen Flieder für dich“ von Laura Hillman, die als Jüdin auf Schindlers Liste überlebte. Die Weimarer Annette Seemann und Wulf Kirsten stellen dort tags zuvor Biografien von Häftlingen des Konzentrationslagers Buchenwald vor, die in dieser lebensfeindlichen Umgebung bemerkenswerte kulturelle Leistungen hervorbrachten.

Die literarischen Zeitsprünge führen auch in andere Epochen. Der Philosoph Klaus Vieweg etwa will am 18. März im Bücherkubus mit falschen Bildern von Hegel aufräumen. In der Stadtbücherei rollt Krimiautor Max Annas am 16. März den Mordfall an einem Mosambikaner von 1983 nahe Jena auf – und damit das Thema Rassismus in der DDR. Jenseits der innerdeutschen Grenze spielt „Poesie und Gewalt“. Autorin Ingeborg Gleichauf widmet sich darin der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin – am 31. März in Weimars Stadtbücherei. Über die politische Wende hinaus und die familiären Brüche, für die sie sorgte, führt am 19. März schließlich die Lesung der Berliner Schauspielerin Kathleen Morgeneyer und Schriftstellerin Sabine Rennefanz.

Auch eine musikalische Seite offenbart das Festival, wenn Wolfgang Hegewald am 24. März bei seiner Lesung aus dem „Lexikon des Lebens“ in der Stadtbücherei mit Einwürfen des Posaunisten Frieder W. Bergner rechnen darf. Und nicht zuletzt wenden sich die „Lesarten“ auch diesmal an den Nachwuchs. In der Stadtbücherei sowie in Schöndorfs Stadtteilbibliothek warten Kinder- und Jugendlesungen.