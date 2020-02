Schellroda. Zu einem besonderen Nachmittag lädt das Forsthaus Willrode bei Schellroda am Sonntag ein.

Geschichten und Gebackenes

„Backhausgeschichten“ ist der Titel einer Veranstaltung, die das Forsthaus Willrode bei Schellroda, das unter anderem für das Revier Kranichfeld im Weimarer Land zuständig ist, am Sonntag, 9. Februar, anbietet. Das Team des Forstamtes und der dortige Förderverein laden von 14 bis 19 Uhr an den geheizten Ofen des traditionellen Backhauses ein. Gemeinsam mit Revierförsterin Uta Krispin werden ein Bäcker, zwei Köche und die Märchenerzählerin Katharina Wagner mit den Gästen Teig kneten, backen und das Ergebnis verzehren sowie am Backofen Geschichten lauschen können. Die Teilnahmegebühr beträgt 59 Euro pro Person, die Anzahl der Gäste ist auf 15 limitiert.

Anmeldungen: 036200-43 02 00