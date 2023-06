Gespräch zum Themenjahr „Wohnen“ im Weimarer Bücherkubus

Zum Themenjahr „Wohnen“ findet am 7. Juni ein Gespräch statt.

Weimar. Philosoph und Kolumnistin beteiligen sich am 7. Juni an den „Weimarer Kontroversen“. Und das Publikum darf mitreden.

Zu den „Weimarer Kontroversen“ diskutieren der Philosoph Wilhelm Schmid und die Kolumnistin Anne Zuber am Mittwoch, 7. Juni, ab 18 Uhr im Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek über privaten Wohnraum, Wohngestaltung und das Leben in den eigenen vier Wänden. Was macht das Wohnen konkret aus? Wo und wie fühlen wir uns wohl? Wie richten wir uns ein? Neben der ästhetischen Perspektive fragt die Lebenskunst auch nach dem Sinn von Ordnung.

Passend zum Themenjahr der Klassik-Stiftung können Interessierte auch mitreden. Kostenlose Tickets gibt’s über die Webseite. Die Veranstaltung wird auch unter www.klassik-stiftung.de/weimarerkontroversen übertragen.