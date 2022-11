Gesprächsrunde mit Pfarrer in Weimar und Flöten-Konzert ein paar Tage später

Weimar. Marie-Seebach-Stiftung lädt zu zwei Veranstaltungen in Weimar ein.

Zu einem Gesprächskreis mir Pfarrer Sebastian Kircheis lädt am Donnerstag, 24. November, die Marie-Seebach-Stiftung ein. Los geht es um 16 Uhr. Stattfinden soll die Gesprächsrunde im Rahmen des Forums Seebach in der Tiefurter Allee 8 in Weimar. Am Dienstag, 29. November, folgt dann „Flöte im Konzert“. Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt spielen Solowerke und Kammermusik für Flöte und Klavier, ebenfalls ab 16 Uhr.