Gestielter Kater kommt ins Stadtmuseum Weimar

Weimar. Zwei Märchenaufführungen gibt es demnächst in Weimar anlässlich der Thüringer Puppenspielwochen.

Das Stadtmuseum beteiligt sich an den Thüringer Puppenspielwochen mit zwei Märchenaufführungen. Am Dienstag, 17. Oktober, gastiert ab 10.30 Uhr Kristine Stahl aus Naumburg in Weimar. Sie hat das Stück „Der gestiefelte Kater“ im Gepäck.

„Ich will Euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte vom Sturm und vom Wasser, eine Geschichte in der Großes ganz klein wird und Kleines Großes bewirkt“, kündigt die Puppenspielerin an. Regie führt Anna Fülle, für Musik zeichnet Udo Hemmann verantwortlich und für die Ausstattung Anja Mickolajetz. Für das Stück ab vier Jahren können Plätze reserviert werden unter: stadtmuseum@stadtweimar.de.

Bereits ausgebucht ist das Stück „Hänsel und Gretel“, das Puppenspieler Martin Vogel (Jenapuppets) am Dienstag darauf, 24. Oktober, 10.30 Uhr, im Stadtmuseum darbietet. Er erzählt mit Figuren aus Bronze, Messing und Stahl das altbekannte Märchen, wie es die Brüder Grimm aufgeschrieben haben. Ganz sparsam setzt er die Gestik der Puppen ein, damit ihre Wirkung als Plastiken in den Vordergrund tritt. Sein Spiel begleitet er mit dem Cello. Regie und Figuren obliegen Patrick Lumma, die Bühne Peter Gemarius de Kepper.