Gesundheitsforum zu Diabetes mellitus

Wie entsteht Diabetes? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie können Betroffene damit leben? Diese und weitere Fragen beantwortet am Weimarer Klinikum das Team um Privatdozent Stefan Pscherer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin III. Unter dem Titel „Was gibt es Neues zum Diabetes mellitus Typ 2“ setzen sie am 27. November die Reihe „Gesundheitsforum Weimar“ fort. In der Klinik werden pro Jahr rund 3500 Patienten mit Diabetes mellitus behandelt. Die Fachabteilung wurde kürzlich in einem Ranking in die Liste der deutschlandweit führenden aufgenommen.

Mittwoch, 27. November, 16 Uhr;

Seminarraum neben der Cafeteria