Getrennte Computer-Pfade im Nordkreis sind bald passé

Berlstedt. Die Verwaltung der Landgemeinde Am Ettersberg nahm am Mittwoch für die Umstellung ihres Computersystems einen Tag Nichterreichbarkeit in Kauf.

Zusammengelegt wurden sie 2014, virtuell sind sie aber immer noch getrennt: Als Speicherpfade existieren die Verwaltungsgemeinschaften Buttelstedt und Berlstedt im Computersystem der Landgemeinde Am Ettersberg weiter. In einem halben Jahr soll damit Schluss sein: Drei IT-Spezialisten der KIV (Kommunale Informationsverarbeitung) Thüringen rückten am Mittwoch in das Verwaltungsgebäude in Berlstedt ein, um die Weichen für die künftige Grundstruktur zu stellen. Sie installierten ein drittes Laufwerk, in das die Mitarbeiter der Landgemeinde-Verwaltung in den nächsten Wochen und Monaten alle ihre relevanten Dateien verschieben. Die Laufwerke „Buttelstedt“ und „Berlstedt“ werden damit Schritt für Schritt geleert und im Frühjahr 2021 deaktiviert.

„Die bisherige Arbeitsweise kostete viel Hardware-Kapazität“, so Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU). „Die brauchen wir für die Programme, mit denen wir die Forderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen wollen.“ Das verpflichtet alle Verwaltungen, bis 31. Dezember 2022 ihre Leistungen wie Informationen und Anträge auch online zur Verfügung zu stellen. Neue Hardware benötigte der Nordkreis dafür nicht – die Servertechnik stammt von 2018 und erfüllt die Anforderungen. Allerdings stellten die KIV-Männer das System von einer alten auf eine aktuelle Windows-Plattform um, die vom Hersteller noch auf Jahre hinaus unterstützt und aktualisiert wird.

Der Bürgermeister und die Landgemeinde-Mitarbeiter waren zumindest über Festnetz den kompletten Tag über nicht erreichbar und nutzten die Zeit für eine Schulung im Berlstedter Bürgerhaus. Darin ging es um die neuen Strukturen und Aufgabenverteilungen innerhalb der Verwaltung, um ein neues System zur Arbeitszeit-Erfassung und um das Thema Erschwerniszuschläge für die Gemeindearbeiter.