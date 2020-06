Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewohnte Öffnungszeit im Museum

Das Freilichtmuseum Hohenfelden ist wieder uneingeschränkt geöffnet. Den Wiedereinstieg nach der Corona-Pause hatte es zunächst nur am Wochenende vollzogen. Seit dieser Woche begrüßt es seine Gäste wieder täglich von 10 bis 18 Uhr in nahezu allen Gebäuden. Die einzigen Ausnahmen bilden das Museumsbrauhaus, welches sich noch im Ausstellungsumbau befindet, sowie das Obergeschoss der Schmiede Kott aus Gügleben, da dort der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Trotzdem besteht weiterhin die Mund-Nasenschutz-Pflicht in den Gebäuden.

Jeden Sonntagnachmittag gibt es am Eichenberg besondere Angebote für die Besucher. Den Anfang macht Frank Birkfeld aus Rudolstadt. Er zeigt am 28. Juni von 14 bis 16 Uhr, wie aus Weiden Körbe entstehen. Im alten Pfarrhaus ist die Sonderausstellung „Gut verpackt. Im Reich der Schachteln“ zu sehen. Auch beim zwischenzeitlich reduzierten Eintrittspreis ist das Museum wieder zur Normalität zurückgekehrt: Erwachsene zahlen 6, Kinder ab sechs Jahre 2,50 Euro.