Gitarrenzauber am Sonntag in der Kirche Döbritschen

Döbritschen. Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken des Weimarer Landes gehen in ihr vorletztes Wochenende dieses Jahres.

„Wellentanz“ heißt das achte von zehn Konzerten der Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land 2022 und krönt das vorletzte Wochenende der diesjährigen Reihe.

Falk Zenker spielt am Sonntag, 10. Juli, ab 17 Uhr, Dorfkirche in Döbritschen. Der studierte Gitarrist wird mit seiner Gitarre und einem Loopgerät faszinierende Sounds erzeugen und wie immer Elemente aus Klassik, Jazz und Flamenco mit einbringen. Zuvor treten die Weimarer Brüder von Hintzenstern am Samstag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr in Stobra auf – Michael an der Orgel, Matthias am Violoncello. „Wiederentdeckungen aus der Zeit der Romantik“ gibt es hier zu hören. Karten gibt es für beide Konzerte noch an der Abendkasse für 7 Euro (ermäßigt: 6 Euro).