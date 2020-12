Gleiche Gebühren für drei Kindergärten im Grammetal

Hopfgarten. Die Landgemeinde Grammetal hat Elternbeiträge für die Kitas in Hopfgarten, Niederzimmern und Mönchenholzhausen per Satzung vereinheitlicht.

Einheitliche Elternbeiträge für die Kindergärten im Grammetal: Zumindest für die drei Einrichtungen in eigener Trägerschaft hat die Landgemeinde dieses Ziel umgesetzt. Das „Zwergenland“ in Hopfgarten, der Kindergarten Niederzimmern und die „Mönchszwerge“ in Mönchenholzhausen sind Teil einer Satzung, die der Gemeinderat in seiner November-Sitzung beschloss. Ab dem 1. Januar zahlen die Eltern der beitragspflichtigen Mädchen und Jungen 204 Euro im Monat, wenn ihr Kind mehr als fünf Stunden pro Tag betreut wird. Bei bis zu fünf Stunden sind es 143 Euro. Wenn ein zweites Kind der Familie parallel den Kindergarten besucht, kostet das 143 und 101 Euro. Ein drittes und jedes weitere Kind bleibt beitragsfrei.