Gleiches Geld für die Wehrführer in Kranichfeld

Die Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Kranichfeld und dem Ortsteil Stedten/Ilm bekommen künftig gleiche Aufwandsentschädigungen für ihr Ehrenamt. Diese Entscheidung traf der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung spontan, als er die entsprechende Satzung aus formellen Gründen ändern musste. Eine Vorgabe des Freistaates, dass die Geltungsdauer der Satzungen rückwirkend auf den 1. Dezember 2019 zu datieren sei, beschäftigt zurzeit diverse Kommunalparlamente der Region – sie alle hatten den 1. Januar 2020 als Beginn vermerkt. In Kranichfeld nutzte der CDU-Abgeordnete Andreas Kintscher die Gelegenheit, einen zweiten Änderungsantrag vorzuschlagen: jeweils 130 Euro pro Monat für die beiden Wehrführer anstatt 140 für den Kranichfelder und 120 für den Stedtener. Nach kurzer Diskussion bekam er dafür mit sieben Ja- bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen eine hauchdünne Mehrheit.