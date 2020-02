Die Treppe an der Straße hat definitiv ausgedient: Der Aufgang zu Kirche und Friedhof in Haindorf wird künftig anders aussehen.

Haindorf. Der Ortschaftsrat Krautheim/Haindorf will den Aufgang zum Haindorfer Friedhof mit Geld aus der Neugliederungsprämie umgestalten.

Gleichmäßig lange Stufen mit Rampen zum Haindorfer Friedhof

Der Aufgang zu Kirche und Friedhof in Haindorf wird benutzerfreundlicher: Der Ortschaftsrat von Krautheim und Haindorf verständigte sich in seiner jüngsten Sitzung auf eine Variante, die älteren Menschen mit Rollatoren sowie Rollstuhlfahrern das Hinaufkommen erleichtert. Nach dem Weg um den Krautheimer Sportplatz ist dies das zweite Projekt der Ortschaft zur Verwendung der 99.800 Euro „Hochzeitsprämie“ des Freistaates für die Bildung der Landgemeinde Am Ettersberg – und das wichtigste für Haindorf.

Bisher bildet eine Treppe mit sechs Stufen direkt von der Straße aus das Haupthindernis. „Komplett barrierefrei als Rampe kriegen wir den Zugang nicht hin“, sagt Ortschaftsbürgermeister Markus Baehr. „Dazu müssten wir auf maximal sechs Prozent Gefälle kommen, und dazu ist die Strecke einfach zu kurz.“ Die Lösung: Die vordere Treppe wird komplett entfernt, ebenso ein Großteil des dahinter befindlichen Aufganges. Der besteht nach dem Neuaufbau aus wahrscheinlich sieben bis acht ungefähr gleich langen Stufen, jede mit einer Rampe ergänzt. Rollator-Benutzer können diesen Aufgang dann allein bewältigen, für Rollstuhlfahrer mit Begleitung wird er deutlich einfacher. Nächster Schritt ist ein Vor-Ort-Termin mit dem Bauamt der Landgemeinde, das danach ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung erstellt. Den Auftrag vergibt der Bauausschuss des Stadtrates auf Empfehlung des Ortschaftsrates – angestrebter Baubeginn ist noch in diesem Jahr, „die Fertigstellung idealerweise auch“, so Baehr. Noch zwei Wochen läuft die Ausschreibung für den Weg um den Sportplatz Krautheim, angeschrieben sind ausschließlich Unternehmen aus der Region. Hier soll es in drei Monaten losgehen. Der Ortschaftsrat hofft, dass nach den beiden Aufträgen noch Geld übrig bleibt. Baehr: „Ein paar Projekte gibt es noch, für die wir das gut gebrauchen könnten.“