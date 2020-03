Die Neuinszenierung der Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ feiert am 7. März an Weimars Nationaltheater Premiere.

Gleichzeitig Liebesleid und Lebenslust

Für die Premiere der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss, die in Zusammenarbeit mit dem Dichter Hugo von Hofmannsthal entstand, hebt sich am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Nationaltheaters der Vorhang. In einem Spiel im Spiel verschiedener Künstlercharaktere vor und hinter den Kulissen lässt das Duo Ernst und Komik, Liebesleid und Lebenslust, Konventionen und Genres aufeinanderprallen.

Ort des Geschehens ist eine gesellige Abendveranstaltung, bei der die tragische Oper „Ariadne auf Naxos“ und zur anschließenden Erheiterung die derbe Tanzposse „Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber“ gespielt werden sollen. So der Wunsch des neureichen Gastgebers, der kurz vor Beginn überraschend die gleichzeitige Aufführung beider Stücke bestimmt. Spontan müssen sich das Opernensemble und die Komödiantentruppe arrangieren, die tragische Handlung mit komischen Elementen verbinden. Dabei offenbaren sich nicht nur Gegensätze. Je näher sich die Künstler kommen, desto deutlicher werden ihre Gemeinsamkeiten.

Regisseur Martin G. Berger, der am DNT 2017 bereits Bernsteins „Candide“ auf die Bühne gebracht hat, entführt das Publikum auf eine Zeitreise ins Uraufführungsjahr 1916. Mit seinem Team Sarah-Katharina Karl (Bühne), Alexander Djurkov Hotter (Kostüme) und Roman Rehor (Video) setzt er dabei das in der Oper geforderte „gleichzeitig Spielen“ um: Unter musikalischer Leitung des 1. Koordinierten Kapellmeisters Dominik Beykirch entfaltet seine Inszenierung die Geschichte auf mehreren Ebenen und knüpft Bezüge zur Entstehungszeit.

Es singen und spielen unter anderem Camila Ribero-Souza, Ylva Stenberg, Sayaka Shigeshima, Ric Furman, Max Landgrebe, Heike Porstein, Marlene Gaßner, Emma Moore, Uwe Schenker-Primus, Jörn Eichler und Äneas Humm. Es spielen die Staatskapelle Weimar sowie ein Jazztrio aus Banjo, Bassposaune und Klarinette, für das Karl Epp die Arrangements geschrieben hat. Für die Premiere sind noch Restkarten erhältlich.