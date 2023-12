Glitzer-Betrieb macht nur zwei Tage Pause

Die Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden ist in ihrer dritten Auflage noch größer geworden und bietet unter anderem ein „Best Off“ der ersten beiden Jahre.

Hohenfelden Bis auf Heiligabend und Silvester hat die Glitzerwelt ab sofort und bis 7. Januar jeden Tag geöffnet. Klub-Mitglieder unserer Zeitung bekommen Rabatt auf den Eintritt.

Es glitzert auch zwischen den Feiertagen am Ostufer des Stausees Hohenfelden: Am Donnerstag blieb die „Thüringer Glitzerwelt“, veranstaltet von Event-Gastronom Hans C. Marcher und Zeltverleiher Ronny Schmidt, wegen einer Sturmwarnung zwar geschlossen. Und auch zu Heiligabend sowie am Silvestertag empfängt sie keine Besucher. Ansonsten gibt es das Spektakel mit rund fünf Millionen LED-Lichtern, audiovisuellen Shows und diversen Speis- und-Trank-Angeboten ab sofort und bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, täglich von 15 bis 21 Uhr zu erleben – sofern das Wetter es zulässt. Seit dieser Saison ist die Glitzerwelt auch Klub-Partner unserer Zeitung: Jeden Freitag, Samstag und Sonntag erhalten Besucher bei Vorlage der Klub-Karte zehn Prozent Rabatt.