Goethe-Gesellschaft Weimar lädt zu Vortrag ein

Weimar. Wolfgang Bunzel spricht im Goethe-Nationalmuseum in Weimar über den Dichter als Figur in der Gegenwartsliteratur. Es geht um Werke von Walser, Boetius und Ortheil.

Wolfgang Bunzel spricht am Dienstag, 17. Oktober, vor der Goethe-Gesellschaft im Festsaal des Goethe-Nationalmuseum über Goethe als literarische Figur in der Gegenwartsliteratur. Anhand von ausgewählten Werken soll dem Reiz von Goethe als Romanfigur nachgegangen werden. Der Dichter erscheint in Hanns-Josef Ortheils Roman „Faustinas Küsse“ (1998), Henning Boetius’ Novelle „Tod in Weimar“ (2003) und Martin Walsers „Ein liebender Mann“ (2008).

Wolfgang Bunzel ist Leiter der Brentano-Abteilung im Freien Deutschen Hochstift und lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Professor für Neuere deutsche Literatur. Beginn des Vortrags ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.