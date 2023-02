Goethegymnasium in Weimar lädt zum Tag der offenen Tür

Weimar. Am Samstag gewährt das Weimarer Goethegymnasium Einblicke in den Schulalltag.

An diesem Samstag öffnet das Goethegymnasium in Weimar am Schulteil Herderplatz 9 und im Haupthaus Amalienstraße 4 zwischen 9.30 und 12.30 Uhr seine Pforten, um allen Interessenten Einblicke und Einsichten in den Schulalltag zu gewähren.

Wie das Gymnasium mitteilt, werde das Schulkonzept als musisch-sprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium mit vielfältiger Lernkultur vorgestellt, einzelne Unterrichtsfächer, Projekte, Arbeitsgemeinschaften und auch die Schülerfirma „KunstWerk“ präsentiert.

Mit Musik, Sport, Sprachen, Ausflügen in die Welt der Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften mit Experimenten sowie Internetprojekten und kulinarischen Verführungen möchte das Gymnasium allen einen abwechslungsreichen Vormittag anbieten.

Als „Debattierschule“ werde besonderen Wert darauf gelegt, Schüler in der sachlichen Argumentation bei Pro- und Kontra-Diskussionen zu schulen. Die Jugendlichen in den Tablet-Klassen und in den Kursen 11 zeigen, dass digitale Medien zur Lebenswirklichkeit junger Menschen gehören. Seit September 2018 gehört die Schule zu den Mint-freundlichen Schulen in Thüringen.