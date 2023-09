Timo Gothe ist Pfarrer in Weimars katholischer Herz-Jesu-Gemeinde.

Timo Gothe über die Letzten, die Erste sein werden.

Der unvergessene Frank Schöbel singt in einem aktuellen Lied: „Die Letzten werden die Ersten sein, das muss nicht jeder kapier’n“. Es ist ein Lied auf die Zukurzgekommenen, die schon als Letzte gebor’n, den Mut nicht verlor’n, die tausendmal belacht und doch ihr Ding gemacht haben. Ein Schlager eben für Fans und solche, die es werden wollen.

Das Sprichwort von den Letzten, die die Ersten sein werden, steht im Matthäusevangelium. Jesus erzählt darin eine Geschichte vom Himmelreich, in der Arbeiter als Tagelöhner angeworben werden und unterschiedlich lang in einem Weinberg arbeiten. Als die Sonne sinkt, erhalten sie jeweils einen Denar als Lohn. Egal ob sie zwölf oder nur eine Stunde gearbeitet haben.

Was ist ein gerechter und auskömmlicher Lohn

Ist das gerecht? Es gibt Empörung, denn Arbeit und Entlohnung müssen zueinander passen; damals zur Zeit Jesu genauso wie heute. Doch was ist ein gerechter, ein angemessener, ein auskömmlicher Lohn? Das muss wohl jede Generation neu aushandeln. Wohl dem Land, das dafür demokratische und verlässliche Strukturen sein eigen nennen kann.

Das Murren derer, die den ganzen Tag gearbeitet haben und folglich mehr erwarten, ist im Evangelium eingepreist. Und Jesus gibt auch nicht den Mindestlohngewerkschaftsführer, sondern will von einem Gott reden, der sich unseren Vorstellungen von gerechter Verteilung und Angemessenheit entzieht. Gott überbietet, Gott gibt in nicht enden wollender Fülle. Die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt werden ausgehebelt. Der Letzte ist Gott nicht weniger wert als der Erste und allen gilt die gleiche ungeteilte Liebe, die sich in Jesus Christus uns zeigt.

Das muss wahrlich nicht jeder kapier’n. Aber es ist einfach eine gute Botschaft in Zeiten, in denen gefühlt alle das Gefühl haben, zu kurz zu kommen.

