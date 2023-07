Gottes Gnade gilt allen

Pfarrerin Dorothea Knetsch, Klinikseelsorgerin am Sophien-und-Hufeland-Klinikum Weimar, über Gott und die Geschlechter-Frage.

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es!“ Was für eine Zusage! Gerettet, ohne etwas dafür tun zu müssen. Angenommen, ohne den Normen entsprechen zu müssen. Gnade und Barmherzigkeit werden Gott zugeschrieben. Und Gnade zwischen uns Menschen?

Manchmal kommt es mir fast so vor, als würde dies eher als Schwäche ausgelegt. Es ist der raue Ton, der vorherrscht seit einiger Zeit. Besonders deutlich wurde mir das in den Reaktionen auf die Predigt, die der Pfarrer Quinton Ceasar beim Abschlussgottesdienst des Kirchentages in Nürnberg gehalten hat. Eine provokante Predigt, das mag sein. Manchmal tut es Not, zu provozieren, um auf Missstände hinzuweisen. Und darum ging es ihm, hinzuweisen, dass es Menschen gibt, für die immer noch zu oft Kirche kein sicherer Ort ist: Menschen mit Migrationshintergrund und queere Menschen zum Beispiel.

Pfarrerin Dorothea Knetsch Foto: Dorothea Knetsch

Dass Gott queer sei, hat mein Kollege gesagt, und damit für Empörung gesorgt. Man könne doch Gott nicht so reduzieren. Verwundert hat mich das, weil Quinton Cesar gerade das nicht tun wollte: reduzieren. Er wollte deutlich machen, dass Gott uns in allen Menschen begegnen kann, egal welchen Geschlechts. Verwundert hat mich aber auch, dass die Empörung vor allem von jenen kam, die seit Jahr und Tag in ihren Worten und Gebeten Gott sehr wohl auf ein Geschlecht reduzieren: das männliche. Geschockt hat mich der Hass, der über Quinton Ceasar ausgegossen wurde: „Teufel in Schwarz“ und „Diener des Satans“.

Gott ist Gnade, allein aus Gnade sind wir gerettet. Gott ist Liebe, die Liebe Gottes bewirkt diese Gnade. Wie passt eine solche Welle des Hasses zu dieser frohen Botschaft? Gar nicht! Gott schütze den Kollegen und seine Familie und segne alle, die ein Zeichen setzen dafür, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe allen Menschen gilt.

Dorothea Knetsch ist Klinikseelsorgerin im Sophien-und-Hufeland Klinikum