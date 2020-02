In der Stadtkirche St. Peter und Paul auf dem Herderplatz hält Superintendent Henrich Herbst am Freitag einen Gottesdienst zum Valentinstag ab.

Weimar. An frisch verliebte wie langjährige Paare wendet sich Superintendent Henrich Herbst am Valentinstag. Sie können in der Stadtkirche segnen lassen

Gottesdienst für Paare am Valentinstag in Weimar

Einen speziellen Gottesdienst zum Valentinstag bietet Weimars evangelische Kirchgemeinde am Freitag, dem 14. Februar, von 18 bis 19 Uhr an. Unter dem Motto „Verliebte, Verlobte, Verheiratete...“ predigt Superintendent Henrich Herbst. Im Gottesdienst am Valentinstag haben Paare die Möglichkeit, für ihre Beziehung zu beten, zu danken und sich segnen zu lassen. „Sie sollen spüren: Wir sind nicht allein unterwegs“, betonte Henrich Herbst. Er predigt für Paare, die in einer erst kurzen oder auch langjährigen Partnerschaft leben, fügte der Superintendent hinzu.