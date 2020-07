Tiefurt. Ihren vierten Open-Air-Gottesdienst feiert die Kirchengemeinde Tiefurt am Sonntag, 26. Juli, im Kirchhof von St. Christophorus.

Gottesdienst im Freien

Die Kirchengemeinde Tiefurt feiert am Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr, ihren vierten Open-Air-Gottesdienst 2020. Was in der Kirche zur Zeit nicht möglich ist, das geht im Freien: auf dem Kirchhof der Christophoruskirche darf der Posaunenchor spielen und die Gemeinde singen. Thematisch geht es im Gottesdienst mit Pfarrer Sebastian Kircheis um den Umgang mit Fremden und Gästen.