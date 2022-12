Gottesdienst und Kinofilm zum 80. Todestag von Jochen Klepper in Weimar

Der deutsche Schriftsteller Jochen Klepper nahm sich in der Nacht zum 11. Dezember 1942, zusammen mit seiner jüdischen Frau und seiner Stieftochter in auswegloser Situation das Leben.

Weimar. Am 11. Dezember jährt sich der Todestag von Jochen Klepper zum 80. Mal. In diesem Rahmen finden in Weimar zwei Veranstaltungen statt.

Anlässlich des 80. Todestages sind an diesem Sonntag in Weimar Veranstaltungen zur Erinnerung an Jochen Klepper und seine Familie geplant. Darüber informiert die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Der deutsche Theologe, Journalist und Schriftsteller gilt als einer der bedeutendsten Dichter geistlicher Lieder des 20. Jahrhunderts. Doch während der Zeit des Nationalsozialismus wurde er wegen seiner jüdischen Ehefrau ausgegrenzt und drangsaliert. Als Zwangsscheidung und Deportation drohte, nahm er sich mit seiner Frau und Stieftochter das Leben.

Einen Gedenk-Gottesdienst mit Texten und Liedern von Jochen Klepper gestalten Regionalbischöfin Friederike Spengler und Studierendenpfarrerin Esther-Maria Wedler um 10 Uhr in der Kirche Oberweimar gemeinsam mit Annbritt Diez (Orgel) und Mihail Cunetchi (Akkordeon), Student der Hochschule für Musik Weimar.

Ab 17 Uhr läuft im Kino des Mon Ami der Film „Schattenstunde“ zu Jochen Kleppers Wirken und dem letzten Lebenstag der Familie.

„Wir erinnern an Jochen Klepper als einen aufrechten, aber auch angefochtenen, wachen und mit Gott ringenden Menschen. Wir erinnern an seine Sprachfähigkeit und die wunderbare Kraft seiner Worte“, betont Regionalbischöfin Friederike Spengler.