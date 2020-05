So opulent konnte Neumarks Burschenschaft noch im Vorjahr zu Pfinmgstkirmes auflaufen.

Gottesdienst zur Kirmes im Freien

Mit Tanz und Ständchen kann Neumarks Burschenschaft die traditionelle Pfingstkirmes in diesem Jahr zwar nicht feiern. Der Kirmesgottesdienst fällt den Corona-Einschränkungen allerdings nicht zum Opfer. Mit ihm ziehen die Neumarker diesmal hinaus ins Freie. Vikar Joachim Süss wird den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.30 Uhr auf dem Markt des Städtchens halten. Die musikalische Umrahmung kommt aus der Konserve. Im Vorfeld wurden in Neumarks Kirche vier Orgelstücke für den Gottesdienst aufgenommen. Singen darf die Gemeinde aus Gründen des Infektionsschutzes derweil noch nicht.