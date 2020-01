Gottvertrauen allein genügt nicht

Wenn die Niedergrunstedter in der Vorweihnachtszeit zu ihrem Adventsmarkt einladen, rückt auch die Kirche über den Weimarer Ortsteil hinaus in die Wahrnehmung. Immerhin ist der Name des Marktes und mithin jener des Gotteshauses schon zu einer Marke geworden. Doch auch über „Advent bei Mauritius“ hinaus spielt sich in und um St. Mauritius viel Leben ab, das auch Herausforderungen mit sich bringt. So soll etwa bis zur Mitte dieses Jahres die Sanierung des Kirchturms abgeschlossen sein.

Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres konnte die Kirchgemeinde den Dachstuhl des Turmes und die Eindeckung instand setzen lassen. Zudem wurden Turmknopf und Wetterfahne aufgearbeitet und vergoldet. Eine Zuwendung aus Thüringer Lotterieüberschüssen erlaubte es überdies, die Ziffernblätter der Uhr herzurichten. Und in der zweiten Jahreshälfte bekam die Kirche auch noch eine elektrische Läuteanlage, die schon vor Weihnachten ihren Dienst verrichtete. Hierfür konnte die Gemeinde EU-Mittel aus dem „Leader“-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes akquirieren. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die letzte noch erhaltene bronzene Uhrglocke von St. Mauritius wieder gangbar gemacht – eine kleine Halbschale. Die drei großen Glocken sind wie so viele andernorts im Ersten Weltkrieg für die Rüstungsproduktion geopfert und in den 20er-Jahren durch Exemplare aus Eisenhartguss ersetzt worden. Diese schlagen heute noch in Niedergrunstedt.

Um die Generalsanierung des Turmes zu beenden, steht nun noch die Instandsetzung der Fassade aus. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. „Ganz super und schick können wir es wohl nicht machen. Die Fassadensanierung wird eher zweckmäßig ausfallen und so, dass alle Sicherheitskriterien erfüllt sind“, sagte Pfarrer Joachim Neubert. Mehr gibt der Kostenrahmen nicht her. 153.000 Euro hatten der Pfarrer und seine Gemeinde mühsam aus allen möglichen Ecken der Förderlandschaft zusammengeklaubt und auch Eigenmittel eingeworben.

Zu denen, die gern etwas für das Vorhaben gaben, gehört auch das Niedergrunstedter Ehepaar Schmidt. Doris-Annette und Hans-Gottfried Schmidt konnten im vergangenen Herbst gleich zwei Jubiläen feiern, sie ihren 70., er seinen 80. Geburtstag. Statt Blumen und anderen Präsenten hatten sie sich von ihren Gratulanten eine Spende für die Kirchensanierung gewünscht. Immerhin 600 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Schmidts sind im Niedergrunstedter Heimatverein übrigens Mitglieder der ersten Stunde. Und auch dieser hatte bereits 1000 Euro für den Erhalt von St. Mauritius aufgebracht.

Pfarrer Neubert weiß von noch mehr Engagement. Es gebe Leute im Dorf, die monatlich einen Betrag überweisen, damit die Sanierung des Gotteshauses vorankommt. Andere spenden anonym, zuletzt sogar einen namhaften Betrag von 1000 Euro. Und dann gebe es auch immer wieder jene unverzichtbaren Helfer, die für einen freundlichen Händedruck die Treppen im Turm reparieren, die Glocken und die Schallläden streichen oder sauber machen, wenn es nötig ist.

Von all dem braucht es in Zukunft noch mehr. Denn das, was noch kommen soll, übersteigt sogar das, was schon geschafft ist. Die Generalsanierung des 2014 statisch gesicherten Kirchenschiffes wird wohl um die 350.000 Euro verschlingen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich zuversichtlich bin. Aber hierfür nur auf Gott zu vertrauen, wäre problematisch“, so Neubert. Was erneut an Fördertöpfen erschlossen werden kann, ist noch unklar. Auch die Rücklagen der Kirchgemeinde gehen inzwischen gegen Null. „Und trotzdem werden wir uns auf den Weg machen, um auch das zu schaffen“, betont der Pfarrer.

Spenden für den Erhalt von St. Mauritius sind mehr denn je willkommen. Bankverbindung: IBAN: DE83520604100008010323 Verwendung: Kirche Niedergrunstedt