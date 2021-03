Graffiti in Weimars historischer Altstadt

Weimar Am Wochenende wurden in Weimars Altstadt an sieben Tatorten insgesamt 14 Graffiti gesprüht.

In der Nacht zu Sonntag wurden im Stadtgebiet von Weimar an sieben Tatorten insgesamt 14 Graffiti gesprüht, teilt die Polizei mit. Unter anderem seien diese am Theaterplatz, in der Schillerstraße und in der Wielandstraße festgestellt worden. Das Sprühen erfolgte vermutlich mittels einer Schablone, in roter und weißer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.