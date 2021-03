Grammetal testet nach Ostern nur noch ein Mal pro Woche

Bechstedtstraß. Das Testzentrum der Landgemeinde Grammetal in Bechstedtstraß passt seine Öffnungszeiten dem Zulauf an: Ab Ostern genügt ein Termin pro Woche.

Das Corona-Testzentrum in der Gemeindeschänke Bechstedtstraß wird nach Ostern nur noch an einem Tag pro Woche geöffnet. Wie Arzt Michael Kruspe mitteilte, ist der Termin für die kostenlosen Bürgertests dann montags 16.30 bis 18 Uhr. Den Freitagstermin gibt es in dieser Woche letztmalig, er wird in der nächsten auf Gründonnerstag vorgezogen.

Anmeldung: terminland.de/grammetal