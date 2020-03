Radjo Monk, hier mit Edith Tar, stellt in Weimars Stadtbücherei aus.

Weimar. Der Thüringer Lyriker und Videokünstler Radjo Monk stellt vom 6. März an in Weimars Stadtbücherei aus.

Graphische Gesten und Poesie

Die Ausstellung „Ein zweischneidiges Schwert – Graphiken, Typoskripte, Buchkunst, gemischte Medien“ eröffnet Weimars Stadtbücherei am Freitag, 6. März, um 18.30 Uhr in ihrem Gewölbekeller. Sie widmet sich dem Werk des Lyrikers und Videokünstlers Radjo Monk, der 1959 in Hainichen als Christian Heckel geboren wurde.

Die Ausstellung, die in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen bis zum 4. Juni gezeigt wird, beleuchte eine Schaffenszeit von vier Jahrzehnten. Zur Vernissage liest Radjo Monk aus seinem neuen Gedichtband „Existenzschmuggler“, der nun als Band 51 der Edition Muschelkalk im Wartburg-Verlag erscheint. Zugleich zeigt er drei kurze Videos, die den Prozesscharakter seiner Arbeit veranschaulichen sollen und nachvollziehbar machen, wie graphische Gesten und poetische Chiffren ineinanderfließen. Radjo Monk ist seit 1996 Mitglied der Literarischen Gesellschaft Thüringen und verfügt seit 1987 über eine Einsiedelei im Thüringer Wald.

