Gratis-Schnaps für Kostümträger zur Kirmes in Bechstedtstraß

Bechstedtstraß. Erstmals seit 2019 kann die Kirmesgesellschaft Bechstedtstraß wieder an drei Tagen Kirchweih feiern.

Drei Jahre ist es her, da zählte die Kirmesgesellschaft in Bechstedtstraß gerade einmal zehn Mitstreiter. Seinerzeit bemühte man sich um einen Neuaufbau – mit Erfolg. Dann kam Corona und zwang dazu, das Traditionsfest 2020 komplett ausfallen zu lassen. Ein Jahr später organisierte die Kirmesgesellschaft statt des üblichen Programmes zumindest einen Glühweinabend fürs Dorf und eine Ständchenrunde. Zwischenzeitlich ließ die Kirmesgesellschaft mit dem Angerfest und auch beim Sommerfest des Ortes von sich hören.

Nun erlaubte es die Lage wieder, drei Tage Kirchweihe im gewohnten Rahmen zu feiern. Davon, dass die Truppe um Burschenvater Tobias Wehr während der Pandemie sogar noch gewachsen ist, konnte sich Bechstedtstraß am Wochenende überzeugen. Da lief die Kirmesgesellschaft immerhin mit 20 Mädchen und Burschen auf.

Gäste aus Niederzimmern, Isseroda, Ulla und Utzberg

Wenngleich die Gemeindeschänke zurzeit ohne Wirt ist, nutzten die Kirmesfreunde mit Helfern einmal mehr den dortigen Saal, um zu feiern. Da die Kirmes am 11.11. startete, bot es sich an, die Eröffnungsdisco am Freitagabend mit DJ Mario unter das Motto „Fasching“ zu stellen. Jedem, der in Kostüm kam, wurde ein Gratis-Schnaps offeriert. Bis morgens nach 2 Uhr spielte die Musik. Und auch Gäste befreundeter Kirmesvereine, so aus Niederzimmern, Isseroda, Ulla und Utzberg, feierten mit.

Mit den „Crash Beans“ aus Erfurt machte sich die Kirmesgesellschaft am Samstag um 9 Uhr auf den Weg zur Ständchentour durchs Dorf. Zum Kirmestanz am Abend war der Name der Liveband Programm: „Glücklich“ sorgte für Partymusik. Den Freunden des gepflegten Frühschoppens und der vergnüglichen Unterhaltung für die jüngsten Gäste hielt schließlich der Kirmessonntag in Bechstedtstraß das Passende bereit.