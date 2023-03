In der Ottmannshäuser Kirche erklingen am Samstagnachmittag griechische Melodien.

Griechische Klänge in Ottmannshausen

Ottmannshausen. Ein Konzert mit Ekaterini Thönes und Christoph Roesler bringt den Zuhörern die Welt des Rembetiko näher.

Einen musikalischen Leckerbissen organisiert am Samstag, 25. März, der Heimat- und Traditionsverein Ottmannshausen in der Dorfkirche gemeinsam mit der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Weimar. Ab 14 Uhr treten unter dem Titel „100 Jahre Rembetiko – konzertante Reise in die Welt der griechischen Musik“ Ekaterini Thönes (Gesang, Defi) sowie Christoph Roesler (Bouzouki, Baglama, Violine, Hackbrett) auf.

Die seit 30 Jahren in Weimar lebende Griechin und der aus München stammende Blankenhainer Schulleiter haben sich der „echten“ griechischen Musik verschrieben, die noch stark von arabischen Wurzeln geprägt ist. Der Verein lädt nach dem Konzert noch zum gemütlichen Kaffeetrinken im Gemeindehaus ein.