Größte Eisenbahn-Veranstaltung Thüringens lockt wieder am Zwiebelmarkt-Wochenende auf das Gelände in Weimar

Weimar. Thüringer Eisenbahnverein lädt zum traditionellen Eisenbahnfest nach Weimar. Das ist in diesem Jahr geboten.

Zum traditionellen Eisenbahnfest und Saisonausklang lädt auch in diesem Jahr einmal mehr der Thüringer Eisenbahnverein am Zwiebelmarkt-Wochenende auf das Gelände des alten Bahnbetriebswerkes in Weimar ein. Präsentiert und ausgestellt werden alle in Weimar beheimateten Museumsfahrzeuge mit über 40 verschiedenen Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven, Eisenbahnwaggons sowie Gastfahrzeuge aus dem Betriebsdienst, teilt Steffen Kloseck für den Verein mit. Auch historische Straßenbahnen und Kraftfahrzeuge aus DDR-Zeiten können besichtigt werden.

Mit der umfangreichen Ausstellung ist das Weimarer Fest wieder die größte Eisenbahn-Veranstaltung in Thüringen. Die Fahrzeuge werden im Freien, vor dem Lokschuppen und teilweise auf der Drehscheibe präsentiert. Auch ist die Besichtigung einzelner Lokomotiven ist möglich, so Steffen Kloseck weiter.

Als Höhepunkt wird es eine große E-Lokparade vor dem Lokschuppen mit je einem Exemplar der bis 1991 im Dienst eingesetzten Baureihen geben. Abgerundet wird das Fest mit einer Kindereisenbahn, Hüpfburg, gastronomischer Versorgung und Modellbahnbörse. Führerstandsmitfahrten sind auf einer Dampflok aus dem Jahre 1939 möglich.

Zwischen dem Weimarer Hauptbahnhof und dem Museumsgelände verkehrt im Stundentakt ab 9.25 Uhr ein historischer Ikarus Bus als Shuttle. Zu erreichen ist das Gelände über die Eduard Rosenthalstraße mit dem Pkw oder mit der Stadtbuslinie 3 in Richtung Tiefurt bis Haltestelle alte Klinik. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, für Fotofreunde bereits ab 8 Uhr. Der Verein macht zudem darauf aufmerksam, dass aufgrund von Baumaßnahmen nicht alle Parkplätze unterhalb des Eingangs zu Verfügung stehen.