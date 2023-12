Größter Fan von Aschenbrödel

Susanne Seide über den Kult um einen Klassiker

Wer ist der größte Weimarer Aschenbrödel-Fan? Sie? Dann sollten Sie sich unbedingt an einer gemeinsamen Aktion des Weimarer CineStar-Kinos mit unserer Lokalredaktion beteiligen. Zum 50-jährigen Geburtstag des Klassikers läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Samstag, 16. Dezember, 15 Uhr, im Kino in der Schützengasse. Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene gleichermaßen fünf Euro. Tickets gibt es auch im Vorverkauf vor Ort oder online unter cinestar.de.

Für echte Fans des Märchenfilms dürfte es ganz einfach sein, die Sondervorstellung mit Libuše Šafránková als Aschenbrödel und Pavel Trávníček als Prinz im CineStar kostenlos zu erleben. Kinochef Tino Schmidt freut sich auf „ein grandioses Wiedersehen mit einem der schönsten Weihnachtsfilme aller Zeiten“. Für das kostenlose Vergnügen hat er sich eine Frage ausgedacht: „Wie heißt die Eule, die die Schätze von Aschenbrödel bewacht?“ Für echte Fans keine schwere Frage, oder? Unter den richtigen Antworten, die per Mail an cinestar@weimar.de eingehen, verlost das Weimarer Kino drei mal zwei Freikarten.