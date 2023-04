Gropius-Quartett und „Notfallkonzert“ in Weimar

Weimar. Thüringer Bachwochen machen auf zwei Veranstaltungen in Weimar aufmerksam.

Kurz von dem Ende der Thüringer Bachwochen gibt es noch zwei musikalische Höhepunkte in Weimar: Für vier Musikerinnen und Musiker des Gropius-Quartetts – drei von ihnen sind Professoren an der Hochschule für Musik Franz Liszt – ist das Konzert am heutigen Donnerstag, 20. April, ein Heimspiel. Den Auftritt im Rahmen des Festivals nehmen sie zum schönen Anlass, sich gemeinsam mit dem jungen Cellisten Friedrich Thiele einem Programm zu widmen, das das Festival-Thema „Zuversicht“ in nahezu idealer Form spiegelt. Der erschreckend aktuellen Düsternis in Schostakowitschs 8. Streichquartett folgt, gleichsam befreit durch den Erlösungsgedanken bei Bach, ein Moment von Hoffnung und Zuversicht bei Schubert. Beginn im Weimarer Schießhaus ist um 19.30 Uhr.

Ferner machen die Thüringer Bachwochen noch auf ein weiteres Konzert am Samstag aufmerksam: Um 15 Uhr gastiert das Orchester im Treppenhaus im Weimarer Bauhaus-Museum, eines der talentiertesten und innovativsten Orchester Deutschlands, das unlängst seine Festival-Residenz mit drei Konzerten gestartet hat, heißt es. Im Gepäck habe das vielfach preisgekrönte 20-köpfige Ensemble aufregende wie ungewöhnliche Konzertideen: Bereits am Donnerstag gastieren die Musiker im Erfurter Kontor mit „Date Deine Musik“, am Freitag heißt es im Erfurter Club Central „Dancefloor statt Stuhlreihen“. Beim „Notfallkonzert“ in Weimar lädt das Orchester sein Publikum ein, seine kleineren oder größeren Notfälle vertraulich zu teilen. Maßgeschneidert auf die individuellen Notsituationen, hat das Publikum dann die Gelegenheit, sich ganz individuell mit einer „Klassik-Infusion“ behandeln zu lassen.