Großbrand, Schwerverletzter bei Verkehrsunfall, Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Brandfall in Gelmeroda

Ein 60-Jähriger verbrannte am Sonntagmorgen seinen Grünschnitt. Zusätzlich dazu warf er mehrere Holzlatten mit ins Feuer. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Anwohner in Gelmeroda im Bereich des Ehringsdorfer Weges das große Feuer. Unter Aufsicht ließ es die Feuerwehr Weimar kontrolliert abbrennen. Das Umweltamt wurde informiert.

Schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall

Am Sonntagmittag kam es in der Jakobstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Radfahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der 20-Jährige war auf dem Weg in Richtung Wagnergasse und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei verletzte er sich schwer.

Bei einem Drogentest wurde Cannabis im Blut des Radfahrers gefunden. Am geparkten Pkw entstand kein Sachschaden. Gegen den Radfahrer wurde eine Anzeige wegen schweren Eingriffs in den Straßenverkehr verhängt.

Körperverletzung wegen häuslicher Gewalt

Ein 41-jähriger Mann stritt sich am Sonntagabend mit seiner 43-jährigen Frau über die Erziehung ihres gemeinsamen 4-jährigen Sohnes.

Als die Frau die Wohnung in der Brennerstraße verlassen wollte, wurde sie durch ihren Mann getreten. Diesen haben die Beamten der Wohnung verwiesen. Der 41-Jährige muss sich jetzt wegen einer Anzeige zur Körperverletzung verantworten.

Mehr Thüringer Blaulicht