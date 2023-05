Große Nachfrage für Weimarer Kinderuni

Weimar. Vorlesung in Weimars Musikhochschule bereits ausgebucht.

Die dritte Vorlesung des Sommersemesters der Kinderuni Weimar am Mittwoch, dem 10. Mai, 16 Uhr, im Festsaal Fürstenhaus der Hochschule für Musik Franz Liszt ist ausgebucht. Das teilt die Musikhochschule mit. Zum Thema „Macht Musik schlau?“ werden Anne Barbara Fritzen und Studierende der Hochschule eine Vorlesung gestalten.

Freie Plätze gibt es noch für die vierte Vorlesung am 31. Mai – dann wieder in der Bauhaus Uni – zum Thema „Cool bleiben in Weimar“.