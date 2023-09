Im Mon Ami am Goetheplatz steigt am 8. September die zweite U18-Disco.

Große U18-Disco im Weimarer Mon Ami geht in die zweite Runde

Weimar. Party für Kinder und Jugendliche steigt am 8. September. Was für alle Tanz- und Feierwütigen absolut wichtig ist, um mitzumachen:

Nachdem die erste U18-Disco im Juli ein toller Erfolg war, startet am kommenden Freitag, 8. September, die zweite Runde. Es darf wieder getanzt werden. In Weimars U18-Disco können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ins Wochenende feiern und tanzen. Diesen Freitag steht sie in der Zeit von 18 bis 24 Uhr im Mon Ami unter dem Motto „Night Fire Club“.

Das Besondere: Jugendliche haben sich diese Disco gewünscht und waren an der Planung beteiligt. In einer Umfrage zum Zukunftspaket zu Beginn des Jahres wurde der Bedarf nach einer Möglichkeit zu tanzen von vielen jungen Weimarerinnen und Weimarern genannt. Mit Mitteln aus dem Zukunftspaket kann die Kindervereinigung Weimar im Auftrag der Stadt in diesem Jahr sogar drei U18-Discos umsetzen. Jugendförderung der Stadt Weimar und das Kinderbüro haben gemeinsam mit Mädchen und Jungen im Ecki-Club die Rahmenbedingungen festgelegt.

Eintritt ist für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren möglich. Alle bis 13 Jahre dürfen bis 22 Uhr bleiben. Alle ab 14 Jahre können bis 24 Uhr feiern. Der Eintritt ist frei. Es gibt alkoholfreie Getränke teils kostenfrei. Für den Einlass ist ein Ausweis mit Foto und Geburtstagsdatum mitzubringen.

Das Wichtigste fehlt noch: die Musik. Dafür können noch Wünsche für die Playlist in einer Umfrage eingetragen werden. Den Link dazu sowie Elterninformationen sind laut Organisatoren unter www.kinderbuero-weimar.de im Bereich Neuigkeiten zu finden. Kurz vor Ende des Jahres wird es dann noch einen dritten „Night Fire Club“ geben. Dieser findet dann nach Angaben der Kindervereinigung Weimar in der Vorweihnachtszeit am 15. Dezember wiederum im Mon Ami statt.