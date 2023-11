Große Weimarer Benefizgala lockt am Samstag ins Schießhaus

Weimar. Service-Clubs aus Weimar sammeln dabei Geld für den Hilfsfonds „Mütter in Not“. Es sind nur noch Restkarten erhältlich.

Nur noch Restkarten sind für die große Benefizgala der Weimarer Service-Clubs erhältlich, die am Samstag, dem 18. November, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Schießhaus stattfindet. Seit 2008 organisieren die Service Clubs Weimar (Lions, Rotary, Soroptimist, Inner Wheel und Round Table Weimar) einen Benefizball für den Hilfsfonds „Mütter in Not“. Erneut spielt dazu die Chris Genteman Group auf. Den kulinarische Part übernimmt James Catering. „Mütter in Not“ unterstützt Mütter, Väter und Familien mit minderjährigen Kindern, die in eine akute Notsituation geraten sind. Die Hilfe reicht von der Beschaffung dringend benötigter Wohnungseinrichtungen wie Kinderbetten oder Küchenausstattungen über die Renovierung einer Wohnung bis zur Finanzierung von Schulmaterial.

Das Besondere ist die rasche, unbürokratische Hilfe. Innerhalb von maximal 48 Stunden wird durch ein Gremium der Service-Clubs in enger Zusammenarbeit mit dem Weimarer Sozialamt über die Mittelvergabe entschieden. So konnte in diesem Jahr unter anderem bei zwei jungen Familien die Zwangsvollstreckung verhindert werden. Anmeldung: Benefizball.Weimar@gmail.com, Telefon: 0151/ 15243462 bei Narek Avetisyan.