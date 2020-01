Neusaalborn. Kurz nach Mitternacht geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses aus ungeklärter Ursache in Flammen. 81-jähriges Bewohner erlitt leichte Verletzungen.

Großeinsatz für Wehren im Südkreis in Neusaalborn

Auf 150.000 Euro schätzt die Weimarer Polizei den Schaden, der in der Nacht zu Freitag an einem Wohnhaus in Neusaalborn entstanden ist. Es sei nicht absehbar, ob es noch bewohnt werden kann. Ein 81-jähriger Hausbewohner erlitt eine Rauchvergiftung und einen Schock. Er kam zur Behandlung ins Klinikum Weimar. Alle anderen Bewohner fanden bei Verwandten und Nachbarn Unterschlupf.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Blankenhain und den Ortsteile sowie Bad Berka wurden kurz nach Mitternacht wegen des Feuers zwischen den beiden Städten armiert. Bereits bei der Anfahrt war der Feuerschein im Dachstuhl weithin sichtbar. Sofort begannen die Kameraden, mit mehreren Strahlrohren mit dem Außenangriff des Wohngebäudes. Dabei wurden auch zwei Drehleitern eingesetzt. Im weiteren Einsatzverlauf gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes vor. So war der Brand gegen 3.33 Uhr unter Kontrolle.

Schwierigkeiten bereitete den Feuerwehren unterdessen die eingeschränkte Wasserversorgung vor Ort. So musste zu Beginn des Einsatzes mit mehreren Tanklöschfahrzeugen im Pendelbetrieb immer wieder Wasser an die Einsatzstelle gefahren werden, bis eine unerschöpfliche Wasserversorgung zur Verfügung stand. Dazu wurden bei Ankunft der ersten Kräfte die Tanklöschfahrzeuge Mellingen und Kranichfeld nachgefordert. Parallel legten die Wehren eine lange Wegestrecke mit drei B-Leitungen und mehreren Pumpen zu einem etwa 400 Meter entfernten Teich.

Da das Brandobjekt sowie der Teich direkt an der Bundesstraße 85 liegen, wurde diese für den Einsatz voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Bad Berka und Tannroda beziehungsweise in der Gegenrichtung aus Richtung Blankenhain über die Autobahn um.

An dem Einsatz waren insgesamt 85 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen beteiligt. Die letzten verließen erst um 10.50 Uhr den Brandort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.