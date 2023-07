Großer Kino Spaß Open Air: Loriot-Trickfilmrevue im Weimarer Schwanseebad

Weimar. Der Film, der auf der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat, wird am 18. August gezeigt.

Eine tolle Gelegenheit für großen Kino-Spaß im Freien bietet das Kino Mon Ami am 18. August ab 21.30 Uhr. Es ruft zum Open-Air-Kino ins Schwanseebad. Gezeigt wird „Loriots große Trickfilmrevue“ für die ganze Familie. Der Streifzug führt entlang von 31 Trickfilmklassikern von 1967 bis 1993. Diese flimmern in noch nie gesehener Brillanz über die große Leinwand. Der Film hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale. Karten gibt es nur an der Abendkasse.