Großer Wunsch in Weimar: Ein Weihnachtsgeschenk für Jannek

Weimar Zum Kauf eines Rollstuhl-Kassettenlifts für den schwerstbehinderten jungen Weimarer läuft eine Spendenaktion

Mehr als erfolgreich angelaufen ist eine Spendenaktion für den schwerstbehinderten jungen Weimarer Jannek sowie seine Eltern Susanne und Marco von Holwede. Bis zum erhofften Spendenstand von 17.000 Euro ist es zwar nicht mehr weit, aber auch nicht mehr viel Zeit bis Weihnachten, dem erhofften Datum, an dem der Traum der Familie in Erfüllung gehen soll.

Für das Geld soll ein sogenannter Rollstuhl-Kassettenlift zum Transport von Jannek im Familien-Fahrzeug angeschafft werden. Bisher heben Susanne und Marco von Holwede ihren Jungen aus seinem Rollstuhl in einen Kindersitz im Auto. Aber der Schüler des Landenberger-Förderzentrums wird im Januar 15 Jahre alt und das Heraushieven zu einer zunehmend schwerer werdenden Angelegenheit. Die Begründung, warum die Kosten nicht von einer Kasse übernommen werden, klingt zynisch: Das sei nicht möglich, weil Jannek das Auto nicht für berufliche Zwecke nutzen kann, berichtete seine Mutter. „Berufliche Zwecke“ bei einem schwerst mehrfach behinderten Jungen, der überdies Epileptiker ist.

Weil die Familie für den neuen Kassettenlift zugleich ein größeres Auto kaufen muss, hat Ivonne Rahaus als gute Freundin über eine Online-Plattform eine Spendenaktion gestartet. Denn kompatibel ist der Lift nur mit einem Modell, sagte Susanne von Holwede. Weil dieses aber nicht als Neufahrzeug, sondern nur gebraucht erhältlich ist, entfällt der sonst für Behinderte übliche Rabatt. Insgesamt gehe es um rund 80.000 Euro, die das Familien-Budget sprengen.

Der Kampf mit den Kassen ist immer wieder kräftezehrend

Von den 17.000 Euro sind bereits rund 75 Prozent an Spenden eingegangen. „Wir sind völlig überwältigt von der vielen Anteilnahme, die uns schon so viele Menschen entgegengebracht haben“, berichtete die Organisatorin Ivonne Rahaus. Sie gehört zu den vielen lieben Freunden, die die Familie unterstützen, die sich ebenso absolut auf ihre Familie verlassen kann. „Sie passt gerne auf ihn auf, er vergöttert sie“, berichtete Susanne von Holwede über das Verhältnis zwischen ihrer Freundin und ihrem Sohn. Der Kampf mit den Kassen hingegen sei immer aufs Neue kräftezehrend.

Jannek sei ein lustiges und aufgeschlossenes Kind, obwohl er für wirklich alles Hilfe benötige. Etwa ein Dreivierteljahr nach der Geburt haben die Eltern bemerkt, dass er sich nicht mehr entwickelt, und zuvor gehofft, es handele sich bei ihrem Baby um einen Spätzünder. Eine richtige Diagnose habe die Familie bis heute nicht.

Über die Online-Spendenaktion hinaus stehen zahlreiche Spendendosen in Weimar, darunter in der Bäckerei Rost, im Schuhgeschäft Seidenschnur, bei Fahrrad Hopf, im Sächsischen Hof, in der Kaffeerösterei oder bei Intersport im Atrium. Die Auswahl der Orte kommt nicht von ungefähr: Susanne von Holwede arbeitet in dem Sportgeschäft, Marco von Holwede, beruflich Marketing- und Vertriebsleiter der Toskanaworld in Bad Sulza, ist vielen als Moderator der Prunksitzungen des Handwerker-Carnevals Weimar bekannt, dem zahlreiche der Geschäftsinhaber ebenso angehören.

Online Spenden über https://gofund.me/9d8b56d2