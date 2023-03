Sven Butzert (links, hier bei einem Besuch in der Solidarischen Landwirtschaft Tonndorf) und sein Bruder Jan laden am Sonntag zum großen Hoffest.

Großes Geknatter am Sonntag in Tannroda

Tannroda. Die „Naturburschen“ Sven und Jan Butzert haben zum großen Hoffest geladen.

Zu einem großen Frühlings-Spektakel laden die „Naturburschen“ Sven und Jan Butzert am Sonntag, 19. März, auf ihr Firmengelände in Tannroda an der Landesstraße unweit der ehemaligen Papierfabrik. Höhepunkt wird die Teilnahme der „IFA-Bande“ aus Erfurt, die an diesem Tag mit dem „Anknattern“ ihren Saisonstart zelebriert. Vom TEC in der Landeshauptstadt kommen die Zweirad-Fans nach Tannroda gerollt.

Dort stellen die Butzert-Brüder ein großes Fest auf die Beine: Verpflegung mit Deftigem und Kuchen, für die Jüngsten ein Streichelzoo, Hüpfburg und Sportangebote, außerdem eine Holzwerkstatt zum Basteln. Für die etwas Größeren wird allerlei Forst-, Land- und Baumaschinen-Technik gezeigt, es sind auch Mitfahrten im Traktor möglich. Erwachsene können vor Ort ihre Hochbeete, Kübel oder Blumentöpfe bepflanzen lassen. Für die musikalische Begleitung haben die Organisatoren eine Blaskapelle geordert.

Der Betrieb will mit diesem Fest auch sein erweitertes Profil zeigen – die Butzerts sind nicht mehr nur als Forst-Fachleute im Wald unterwegs, sondern fertigen inzwischen auch Möbel, Schilder oder Skulpturen aus Holz, alles Unikate nach individuellen Wünschen. Der Eintritt ist für jedermann frei, Parkplätze sind auf dem benachbarten Gelände ausreichend vorhanden.