Großes Weimaraner-Treffen

So viele Weimaraner hat die Innenstadt lange nicht erlebt. Die Facebook-Gruppe „Weimaraner auch ohne Jagd glücklich :-)“ plant ab dem 4. September ihr dreitägiges Jahrestreffen in und um Weimar. Bis zum Donnerstagnachmittag hatten sich dazu 51 Mitglieder mit ihren Vierbeinern angemeldet. Auf dem Programm stehen Wanderungen vom Kulturhaus Kromsdorf zum dortigen Speicher oder den Tiefurter Park sowie von der Twin-S-Ranch in Linda zum Carolinenturm samt Picknick mit Rückweg über Belvedere. In Linda finden auch die abendlichen Treffen statt. Touristischer Höhepunkt soll am Sonntag Sightseeing in Weimar sowie ein Gruppenfoto vor dem Goethe-Schiller-Denkmal werden.