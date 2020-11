Großherzog blieb der Einweihung auf dem Kötsch fern

Kiliansroda. Die Eröffnung des Carolinenturms auf dem Kötsch jährt sich am 7. November zum 111. Mal. 18.000 Mark hatte das 26 Meter hohe Bauwerk gekostet.

Schnapszahl für eines der bekanntesten Bauwerke im Weimarer Land: Am Samstag, 7. November, jährt sich die offizielle Einweihung des Carolinenturmes auf dem Kötsch 111 Jahre. Die Kötschberggemeinde, die sich um den Turm und das Gelände auf dem zweithöchsten Gipfel des Weimarer Landes kümmert, verzichtet auf eine Feier – sie hofft, dass zumindest ihr traditioneller Weihnachtslauf am 26. Dezember stattfinden kann. Der Blick in die Chroniken aber ist vielen der Mitglieder ein regelmäßiges Anliegen.