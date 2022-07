Großlohma zeigt Sportsgeist

Großlohma. Zum traditionellen Sportfest haben sich Groß- und Kleinlohmaer für Samstag an der Feuerwehr verabredet.

In Großlohma herrscht Aufbruchstimmung der sportlichen Art. Nicht nur, dass im August die Radprofis der Deutschland-Tour durchs Dorf rollen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann der Dorfverein von Groß- und Kleinlohma am Samstag, 2. Juli, auch wieder zu seinem traditionellen Sportfest einladen. Das bunte Treiben beginnt um 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Großlohma. Besonderes Schmankerl: In diesem Jahr feiert der Verein sein 20-jähriges Bestehen. Nach Kaffee und Kuchen darf natürlich wieder gekegelt werden. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Spiele. Mit Bratwurst, Mutzbraten und Getränken ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Nun ruhen die Hoffnungen der Lohmaer darauf, dass das Wetter mitspielt.