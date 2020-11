Die oberbayerische Partnergemeinde Schwabhausen hat ihren Christkindlmarkt bereits abgesagt. Jetzt haben auch die Großschwabhäuser im Weimarer Land ihre Pläne zu den Akten gelegt, den Advent in diesem Jahr festlich zu begrüßen.

Wie im Vorjahr hatten die politische und die evangelische Gemeinde, der Verein für Ortsgeschichte und der Kirmesverein eigentlich geplant, am 27. November, dem Freitag vor dem ersten Advent, in der Dorfmitte am Löschteich den Weihnachtsbaum zu setzen und dies unter Einhaltung der Hygienebestimmungen mit einem kleinen Fest unter freiem Himmel zu begleiten. Der Teil-Lockdown im November macht jedoch auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Erst 2019 war das gemeinsame Weihnachtsbaumsetzen in Großschwabhausen in dieser Form aus der Taufe gehoben worden. Ohne viel Aufhebens und ohne Publikum werde Großschwabhausen aber auch diesmal einen öffentlichen Weihnachtsbaum setzen, bestätigte am Donnerstag Bürgermeister Steffen Voigt.

Hierfür hat die Gemeinde wiederum Baum-Spender gesucht, die einen sechs bis acht Meter hohen, ansehnlich gewachsenen Nadelbaum von ihrem Grundstück zur Verfügung stellen.