Großschwabhäuserin geht unfreiwillig zurück ins Büro

Rückkehr in einen Bürojob, den sie eigentlich nicht mehr wollte: Cornelia Tlach ist eigentlich Markthändlerin mit Leib und Seele. Die Corona-Krise und insbesondere die Absagen der Weihnachtsmärkte in Erfurt und Jena haben die 41-jährige Großschwabhäuserin jetzt aber doch dazu gebracht, ihre Waren über Online-Shops zu vertreiben. Auf den Weihnachtsmärkten bietet sie normalerweise vor allem Materialien zur Advents-Dekoration an, im restlichen Jahr sind Haushaltswaren mit Schwerpunkt auf Ostprodukten ihr Metier.

Markthandel hat bei den Tlachs Tradition: Die Familie ist seit 1992 jedes Jahr auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt vertreten, Cornelias Bruder Andreas lebt in Weimar und betätigt sich ebenfalls in dieser Branche. Sie wuchsen damit auf, allerdings hatte Cornelia nach ihrer kaufmännischen Ausbildung zunächst einen Angestellten-Job bei der Weimarer Wohnstätte. Erst 2005 entschloss sie sich zum Sprung in die Selbstständigkeit. Ohne festen Laden, nur auf Wochenmärkten in Jena und Naumburg oder gelegentlichen Sondermärkten, darunter das Weinfest in Bad Sulza oder das Apfelfest in Gierstädt. „Das ist einfach das, was mir Spaß macht“, sagt sie. „Mit Kunden reden, sie auch mal beraten.“ Dafür nahm sie die Härten des Berufs bisher gern in Kauf: Wind und Wetter, Auf- und Abbauen, am Abend noch die Ware für den nächsten Tag vorbereiten. Oder komplizierte Dienstpläne basteln: Für den Advent suchte sich Cornelia Tlach bisher immer rund 20 studentische Hilfskräfte, um ihre beiden Marktstände in Jena und Erfurt zu besetzen. Die dürfen maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten, die Zeiten müssen zu ihren Stundenplänen passen.

Onlinehandel war bis zu diesem Jahr keine ernsthafte Option für die Frau, die 2011 von Jena auf das Gehöft ihrer Großeltern nach Großschwabhausen zog. „Zu unpersönlich, es fehlt der Kundenkontakt, die Beratung“, sagt sie. „Und es ist wieder ein Bürojob, den ich eigentlich nicht mehr wollte.“ Dann aber kam der erste Corona-Lockdown im März, und alles wurde anders. Fördermittel oder Überbrückungshilfen gibt es für Markthändler so gut wie nicht. Cornelia Tlach musste zuerst daheim bleiben, weil der Kindergarten ihrer fünfjährigen Tochter dicht machte, aber auch danach im eingeschränkten Regelbetrieb 8 bis 15 Uhr lohnte es sich kaum, irgendwohin zu fahren und einen Stand aufzubauen. Im August meldete sie somit dann doch einen Online-Handel im Gewerbeamt an, und im September ging es los.

Alles übrigens autodidaktisch: Die Tlachs schauten sich im Internet Tutorials an, erstellten ihre Seiten im Baukastenprinzip selbst, fotografierten ihre Produkte, lernten die kommerziellen Funktionen von Facebook kennen, mussten sich mit dem Problem befassen, wie man in der Google-Suche eine Trefferposition möglichst weit oben bekommt. Cornelia Tlach erwarb drei Domains: haushaltswaren-ostprodukte.de, weihnachtsdeko-baumschmuck.de und adventsdekoshop.de. Noch haben längst nicht alle Wochenmarkt-Kunden diese Seiten entdeckt: Bisher kann sie das Heraussuchen, Verpacken und Versenden der Ware per Post noch ohne Probleme allein bewältigen.

Das Weihnachtsgeschäft ist eines mit Vorlauf: Die Messen dazu gibt es ab Januar, im Frühjahr wird üblicherweise schon die Ware für den folgenden November und Dezember geordert. Manche Bestellungen konnte Cornelia Tlach stornieren, andere nicht. Immerhin hat sie jetzt neben den Online-Shops eine zusätzliche Hoffnung: Falls die Corona-Bestimmungen sich bis dahin nicht noch einmal verschärfen, bekommt sie ab 23. November einen Stand auf einer Etage des Weimarer Atriums und verhandelt auch mit der „Neuen Mitte“ in Jena noch über Verkaufsmöglichkeiten.