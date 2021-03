Weimar. Die symbolische Aktion wendet sich gegen Gewalt an Frauen.

Grüne in Weimar wollen „Rote Bank“

Zum 100. Frauentag will die bündnis-grüne Stadtratsfraktion erreichen, dass sich Weimar der Initiative „Rote Bank – Panchina Rossa“ anschließt, der auch die Partnerstadt Siena angehört. Die Aktion aus Italien macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. In Weimar seien jährlich etwa 100 Frauen von häuslicher Gewalt betroffen. Das Frauenhaus sei an der Belastungsgrenze und müsse viele abweisen. Neben dem Aufstellen der Bank solle die Frauenhaus-Finanzierung verbessert werden.