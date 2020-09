Grüne kritisieren Radweg-Sperrung in Weimar

Die provisorische Umleitung des Ilmradweges an der Hundewiese in Weimar wird nun ebenfalls gesperrt.

Die ab Montag in Kraft tretende Sperrung des Ilmtal-Radwanderweges an der Hundewiese haben die Weimarer Bündnisgrünen scharf kritisiert. „Wir hatten gehofft, dass bei Kommunalservice und Stadtverwaltung das Verständnis für die Bedeutung des Ilmtalradweges in seiner jetzigen Wegeführung gewachsen ist“, so Vorstandssprecher Daniel Schmidt. Zudem habe man auf das Versprechen vertraut, dass eine mehrwöchige Sperrung in jedem Fall vermieden wird.

„Veränderungen im Bauablauf können immer auftauchen“, so Schmidt. „Sie erfordern flexible, aber auch sensible Reaktionen seitens der Bauleitung und des Bauträgers, gerade wenn es um Einschnitte in die öffentliche Infrastruktur geht.“ Diese Sensibilität vermisse man ebenso wie eine erkennbar bessere Kommunikationspolitik der Stadt. Erneut würden die Bürger wenige Tage vorher vor vollendete Tatsachen gestellt. „Eine mehrwöchige Sperrung auf dem Ilmtal-Radwanderweg darf es nicht noch einmal geben“, forderte Schmidt.