In Weimar startet das diesjährige Stadtradeln, hier eine Aufnahme vom Wettbewerb im Jahr 2018, ganz ohne Auftaktveranstaltung.

Weimar. In Weimar fällt am Montag der Startschuss für das diesjährige Stadtradeln

Grüne radeln 21 Tage lang mit FFF-Team

Auf 327 Menschen ist bis Sonntag am späten Nachmittag die Zahl derer gestiegen, die sich ab Montag am Stadtradeln beteiligen. Dabei können vom 27. Juli bis 16. August alle mitmachen, die in Weimar wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder hier studieren.

Gemeldet sind bisher 64 Teams. Der Kreisverband und die Fraktion der Weimarer Grünen verzichten diesmal auf ein eigenes Team. Statt dessen haben sie Interessierte aufgefordert, sich „Fahrrad For Future“ anzuschließen. Angesichts dessen, dass die Festlegungen des Pariser Klimaabkommens voraussichtlich deutlich später als geplant erreicht werden, betonte Vorstandssprecher Daniel Schmidt: „Mit der Unterstützung von ,Fahrrad For Future’ rücken wir die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Klimaschutzes in den Fokus, auch wenn wir dafür auf bei der eigenen Sichtbarkeit zurückstecken. Wir möchten die verschiedenen Parteien und Organisationen unserer Stadt ermutigen, es uns gleich zu tun.“

Bis zum letzten der 21 Stadtradeln-Tage können noch Teams gegründet oder sich einem Team angeschlossen werden. Nachträge der Kilometer sind möglich, sofern sie im 21-tägigen Aktionszeitraum erradelt wurden.

